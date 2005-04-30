Кольер-Гроссман Розмари — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольер-Гроссман Розмари

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2004

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2004

Отец: Кольер Георг

Мать: Гроссман Марибелл

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