Ларина (Васильева) Лилия (Людмила) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Васильева) Лилия (Людмила) Антоновна

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Место рождения

Балбёнки, Смоленский район, Смоленская область, Россия

Дата рождения

02.08.1947

Дата смерти

24.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1947

Отец: Васильев Антон Сергеевич

Мать: Васильева Александра Васильевна

Балбёнки, Смоленский район, Смоленская область, Россия
Бракосочетание
01.09.1972

Муж: Ларин Юрий Фёдорович

Рождение ребёнка
07.08.1973

Сын: Ларин Владислав Юрьевич

Отец ребёнка: Ларин Юрий Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.08.2022
Москва, город федерального значения Москва
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