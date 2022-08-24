Ларина (Васильева) Лилия (Людмила) Антоновна
Место рожденияБалбёнки, Смоленский район, Смоленская область, Россия
Дата рождения02.08.1947
Дата смерти24.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1947
Балбёнки, Смоленский район, Смоленская область, Россия
Бракосочетание
01.09.1972
Муж: Ларин Юрий Фёдорович
Рождение ребёнка
07.08.1973
Отец ребёнка: Ларин Юрий Фёдорович
Смерть
24.08.2022