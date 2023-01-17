Воеводина Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводина Любовь Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1952

Сын: Воеводин Олег Серафимович

Отец ребёнка: Воеводин Серфим Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волеумова Алла Серафимовна

Отец ребёнка: Воеводин Серфим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воеводин Серфим Федорович

Смерть
Неизвестно
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