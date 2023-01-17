Воеводина Любовь Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1952
Сын: Воеводин Олег Серафимович
Отец ребёнка: Воеводин Серфим Федорович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волеумова Алла Серафимовна
Отец ребёнка: Воеводин Серфим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно