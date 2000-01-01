Прасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Хрестина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Абрамович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Федосья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Абрамович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Абрамович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрена Егоровна
Отец ребёнка: Егор Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Абрамович
Смерть
Неизвестно