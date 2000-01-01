Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Хрестина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Абрамович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Федосья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Абрамович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Абрамович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрена Егоровна

Отец ребёнка: Егор Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Абрамович

Смерть
Неизвестно
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