Пирожков (Н.Бут) Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожков (Н.Бут) Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Бурдино (Н.Бут)

Дата рождения

1765

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурдино (Н.Бут)
Рождение ребёнка
15.07.1800

Сын: Пирожков (усть-Бут) Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Пирожков (н.бут) Епистимия

Усть-Бут
Рождение ребёнка
1800

Сын: Пирожков (н.бут) Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Пирожков (н.бут) Епистимия

Бурдино (Н.Бут)
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирожков (н.бут) Епистимия

Смерть
1816
Бурдино (Н.Бут)
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
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