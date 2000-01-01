Пирожков (Н.Бут) Дмитрий Васильевич
Место рожденияБурдино (Н.Бут)
Дата рождения1765
Дата смерти1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бурдино (Н.Бут)
Рождение ребёнка
15.07.1800
Сын: Пирожков (усть-Бут) Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Пирожков (н.бут) Епистимия
Усть-Бут
Рождение ребёнка
1800
Сын: Пирожков (н.бут) Ефим Дмитриевич
Мать ребёнка: Пирожков (н.бут) Епистимия
Бурдино (Н.Бут)
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1816
Бурдино (Н.Бут)
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)