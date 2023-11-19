Крылова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1911 ст.
Дочь: Крылова Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Крылов Сергей Андреевич
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 06.07.1911 Апухлицы Параскева Сергеевна Крылова Апухлицы отец крестьянин Сергей Андреевич Крылов Апухлицы мать крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно