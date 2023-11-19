Крылова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Сергей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1911 ст.

Дочь: Крылова Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Крылов Сергей Андреевич

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 06.07.1911 Апухлицы Параскева Сергеевна Крылова Апухлицы отец крестьянин Сергей Андреевич Крылов Апухлицы мать крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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