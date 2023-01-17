Богданов Демьян Иосифович
Место рожденияс. Пивеньское
Дата рождения20.05.1919
Дата смерти11.09.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1919
Отец: Богданов Иосиф
Мать: Богданова Прасковья
с. Пивеньское
Бракосочетание
1947
Жена: Богданова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Богданова Раиса Демьяновна
Мать ребёнка: Богданова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
27.08.1950
Сын: Богданов Сергей Демьянович
Мать ребёнка: Богданова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
24.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Богданов Николай Демьянович
Мать ребёнка: Богданова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
11.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова Анна Акимовна
Смерть
11.09.1990
Похороны
Неизвестно
Широкий, Орловский муниципальный район, Ростовская область