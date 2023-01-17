Богданов Демьян Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Демьян Иосифович

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Место рождения

с. Пивеньское

Дата рождения

20.05.1919

Дата смерти

11.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1922 г.р.

Дети

1948 г.р.
1950 г.р.
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1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1919

Отец: Богданов Иосиф

Мать: Богданова Прасковья

с. Пивеньское
Бракосочетание
1947

Жена: Богданова Анна Акимовна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Богданова Раиса Демьяновна

Мать ребёнка: Богданова Анна Акимовна

Рождение ребёнка
27.08.1950

Сын: Богданов Сергей Демьянович

Мать ребёнка: Богданова Анна Акимовна

Рождение ребёнка
24.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Анна Акимовна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Богданов Николай Демьянович

Мать ребёнка: Богданова Анна Акимовна

Рождение ребёнка
11.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Анна Акимовна

Смерть
11.09.1990
Похороны
Неизвестно
Широкий, Орловский муниципальный район, Ростовская область
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