Коптяев Власий Федорович
Место рождения
Дата рождения10.02.1912
Дата смерти03.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1912
Бракосочетание
02.11.1933
Жена: Коптяева Галина Ивановна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.09.1937
Дочь: Соколова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Коптяева Галина Ивановна
Колчигино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
03.04.1986
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)