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Коптяев Власий Федорович

Место рождения

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

10.02.1912

Дата смерти

03.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1912

Отец: Коптяев Федор Тимофеевич

Мать: Коптяева Ольга Григорьевна

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.11.1933

Жена: Коптяева Галина Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.09.1937

Дочь: Соколова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Коптяева Галина Ивановна

Колчигино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
03.04.1986
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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