Абубякиров Айнетдин
Место рожденияс.К.Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1888
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Абубякиров Сафа
Мать ребёнка: Сайдя
Горьковская обл., Сергачский р-н, с. К.-Пожарки
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Сайдя
Горьковская обл., Сергачский р-н, с. К.-Пожарки
Рождение ребёнка
1924
Сын: Абубякиров Осман Айнебдинович
Мать ребёнка: Сайдя
д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абубякиров Абдулбяр Айнебдинович
Мать ребёнка: Сайдя
Смерть
1967