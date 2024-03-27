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Абубякиров Айнетдин

Место рождения

с.К.Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1888

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

с.К.Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Абубякиров Сафа

Мать ребёнка: Сайдя

Горьковская обл., Сергачский р-н, с. К.-Пожарки
Рождение ребёнка
1918

Сын: Абубякиров Абдулкадер

Мать ребёнка: Сайдя

Горьковская обл., Сергачский р-н, с. К.-Пожарки
Рождение ребёнка
1924

Сын: Абубякиров Осман Айнебдинович

Мать ребёнка: Сайдя

д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абубякиров Абдулбяр Айнебдинович

Мать ребёнка: Сайдя

Смерть
1967
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