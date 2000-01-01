Шалыгина (Трускалова) Клавдия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалыгина (Трускалова) Клавдия Лукьяновна

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Место рождения

УССР, Днепропетровская область, Васильковский район, д. Григорьевка (Григоровка)

Дата рождения

31.07.1927

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

УССР, Днепропетровская область, Васильковский район, д. Григорьевка (Григоровка)
Рождение ребёнка
09.10.1954

Дочь: Сырникова Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Шалыгин Константин Иванович

Курганская область Мокроусовский район деревня Стекленей
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалыгин Константин Иванович

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