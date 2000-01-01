Шалыгина (Трускалова) Клавдия Лукьяновна
Место рожденияУССР, Днепропетровская область, Васильковский район, д. Григорьевка (Григоровка)
Дата рождения31.07.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
УССР, Днепропетровская область, Васильковский район, д. Григорьевка (Григоровка)
Рождение ребёнка
09.10.1954
Дочь: Сырникова Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Шалыгин Константин Иванович
Курганская область Мокроусовский район деревня Стекленей
Бракосочетание
Неизвестно