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Батыршин Габбас Батыршович

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Место рождения

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1861

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Батырша Бикмухаметов

Мать: Залиха Ибраева

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Мухаметшарип Габбасович

Мать ребёнка: Батыршина Хубзямал

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шамсикамал Габбасовна

Мать ребёнка: Батыршина Хубзямал

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бадрикамал Габбасовна

Мать ребёнка: Батыршина Хубзямал

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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