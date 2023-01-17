Батыршин Габбас Батыршович
Место рождения
Дата рождения1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Батырша Бикмухаметов
Мать: Залиха Ибраева
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Батыршина Хубзямал
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шамсикамал Габбасовна
Мать ребёнка: Батыршина Хубзямал
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бадрикамал Габбасовна
Мать ребёнка: Батыршина Хубзямал
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно