Козьма Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1847
Отец: Яков Иванович
Мать: Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Горкина (Ловля) Наталия Кузьминична
Мать ребёнка: Ирина Платоновна
Рождение ребёнка
13.06.1876
Рождение ребёнка
13.06.1876