Козьма Яковлевич 25.10.1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козьма Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1847

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1873 г.р.
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1847

Отец: Яков Иванович

Мать: Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Платоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Горкина (Ловля) Наталия Кузьминична

Мать ребёнка: Ирина Платоновна

Рождение ребёнка
13.06.1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Платоновна

Рождение ребёнка
13.06.1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Платоновна

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