Борджикова (Шатушева) Анна Нохаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорджикова (Шатушева) Анна Нохаевна

Борджикова (Шатушева) Анна Нохаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатушев Ноха

Мать: Шатушева (Ханеева) дочь Очировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борджикова дочь

Отец ребёнка: Борджиков муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борджиков Долан

Отец ребёнка: Борджиков муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борджиков Борис

Отец ребёнка: Борджиков муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борджиков Олег

Отец ребёнка: Борджиков муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борджиков муж

Мы используем куки для улучшения работы сайта.