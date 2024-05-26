Борджикова (Шатушева) Анна Нохаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатушев Ноха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борджикова дочь
Отец ребёнка: Борджиков муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борджиков Долан
Отец ребёнка: Борджиков муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борджиков Борис
Отец ребёнка: Борджиков муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борджиков Олег
Отец ребёнка: Борджиков муж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борджиков муж