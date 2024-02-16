Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Ширина Елена Ивановна
Ширина Елена Ивановна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Женский
Отец
Вертипрахов Иван Васильевич
1922 г.р.
Мать
Вертипрахова (Глазырина) Наталья Федоровна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Вертипрахов Иван Васильевич
Мать:
Вертипрахова Наталья Федоровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия