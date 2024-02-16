Ширина Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширина Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Вертипрахов Иван Васильевич

Мать: Вертипрахова Наталья Федоровна

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