Караваева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котомцев Владимир

Мать: Котомцева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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