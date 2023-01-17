Полунина Авдотья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина Авдотья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Полунин Ефим Тимофеевич

Отец ребёнка: Полунин Тимофей Ларионович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Полунин Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Полунин Тимофей Ларионович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полунин Тимофей Ларионович

Смерть
Неизвестно
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