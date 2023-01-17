Полунина Авдотья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Полунин Тимофей Ларионович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Полунин Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Полунин Тимофей Ларионович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно