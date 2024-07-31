Шахов Матвей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Шахов Дмитрий Прохорович
Мать: Шахова Агафья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Шахов Яков Матвеевич
Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: (Шахова) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Шахов Лукьян Лука Матвеевич
Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: (Шахова) Степанида Матвеевна
Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Шахов Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна
Смерть
Неизвестно