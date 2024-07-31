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Шахов Матвей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Шахов Дмитрий Прохорович

Мать: Шахова Агафья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Шахов Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: (Шахова) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Шахов Лукьян Лука Матвеевич

Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Шахов Никифор Матвеевич

Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: (Шахова) Степанида Матвеевна

Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шахов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Шахов Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Шахов Евсей Матвеевич

Мать ребёнка: Шахова (Сукочева) Авдотья Степановна

Смерть
Неизвестно

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