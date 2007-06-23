Филимонов Антон Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Антон Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1923

Дата смерти

07.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1962

Сын: Филимонов Сергей Антонович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
07.03.1981
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