Филимонов Антон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1923
Дата смерти07.03.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1962
Сын: Филимонов Сергей Антонович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
07.03.1981