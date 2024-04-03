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Тагаев Николай Иванович

Место рождения

Еланда, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1921

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Тагаев Иван Алексеевич

Мать: Лукерья Алексеевна

Еланда, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Валентина Карповна

Рождение ребёнка
24.04.1949

Дочь: Тагаева Эльвира Николаевна

Мать ребёнка: Бондарева Валентина Карповна

Рождение ребёнка
01.03.1954

Дочь: Тагаева Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Бондарева Валентина Карповна

Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
2016

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