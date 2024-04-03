Тагаев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Тагаев Иван Алексеевич
Мать: Лукерья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1949
Дочь: Тагаева Эльвира Николаевна
Мать ребёнка: Бондарева Валентина Карповна
Рождение ребёнка
01.03.1954
Дочь: Тагаева Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Бондарева Валентина Карповна
Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
2016