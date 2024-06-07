Турусикова Лизавета Михеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТурусикова Лизавета Михеевна

Турусикова Лизавета Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусиков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Турусиков Алексей Федорович

Жил на Троицкой горе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турусиков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусиков Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Турусиков Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.