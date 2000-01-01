Добрынкин Фрол Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынкин Фрол Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Добрынкин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Добрынкин Иван Фролович

Мать ребёнка: Добрынкина Федосия Васильевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ефремова Мария Фроловна

Мать ребёнка: Добрынкина Федосия Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Добрынкин Григорий Фролович

Мать ребёнка: Добрынкина Федосия Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ачуватова Татьяна Фроловна

Мать ребёнка: Добрынкина Федосия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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