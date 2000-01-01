Добрынкин Фрол Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Добрынкин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Добрынкина Федосия Васильевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ефремова Мария Фроловна
Мать ребёнка: Добрынкина Федосия Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Добрынкин Григорий Фролович
Мать ребёнка: Добрынкина Федосия Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ачуватова Татьяна Фроловна
Мать ребёнка: Добрынкина Федосия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно