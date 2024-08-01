Паршин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршин Владимир

Паршин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2011
Причина смерти: Самоубийство | Повесился

Мы используем куки для улучшения работы сайта.