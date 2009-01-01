Франк Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Франк Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1993

Пол

Женский

Отец

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993

Отец: Франк Иван

Мать: Сахарова Светлана Владимировна

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