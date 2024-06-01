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Ганелия Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

14.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенко ? Никифоровна

Отец ребёнка: Киселёв Никанор Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Иван Никифорович

Отец ребёнка: Киселёв Никанор Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Василий Никифорович

Отец ребёнка: Киселёв Никанор Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Нина Никифоровна

Отец ребёнка: Киселёв Никанор Захарович

Смерть
14.02.1942

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