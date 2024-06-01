Ганелия Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти14.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко ? Никифоровна
Отец ребёнка: Киселёв Никанор Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселёв Никанор Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Василий Никифорович
Отец ребёнка: Киселёв Никанор Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Нина Никифоровна
Отец ребёнка: Киселёв Никанор Захарович
Смерть
14.02.1942