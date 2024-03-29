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Лушников Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1917

Отец: Лушников Степан Степанович

Мать: Лушникова Мария Феодосьевна

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