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Лушников Павел Степанович
Лушников Павел Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.06.1917
Пол
Мужской
Отец
Лушников Степан Степанович
Мать
Лушникова Мария Феодосьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1917
Отец:
Лушников Степан Степанович
Мать:
Лушникова Мария Феодосьевна
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