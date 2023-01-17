Попова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Наталья Владимировна

Попова Наталья Владимировна

avatar

Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

До 1987

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1987

Отец: Попов Владимир Алексеевич

Мать: Неизвестно Попова Евдокия

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close