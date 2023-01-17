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Попова Наталья Владимировна
Попова Наталья Владимировна
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Место рождения
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
Дата рождения
До 1987
Пол
Женский
Отец
Попов Владимир Алексеевич
1939 г.р.
Мать
Неизвестно Попова Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1987
Отец:
Попов Владимир Алексеевич
Мать:
Неизвестно Попова Евдокия
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
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