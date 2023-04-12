Волков Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1947
Дата смерти29.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.03.1991