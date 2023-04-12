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Волков Петр Васильевич

Место рождения

Пуховичи, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

08.08.1947

Дата смерти

29.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1947

Отец: Волков Василий Петрович

Мать: Романович Софья Платоновна

Пуховичи, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.03.1991

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