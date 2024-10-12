Пирогов Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.03.1823
ГАСО, ф.6, оп.3, д.773, л. 386об. восприемники: - Пирогов Никита - женка Ереминых Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1843
Дочь: Пирогова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Пирогова Анастасия Вуколовна (Викуловна)
ГАСО, ф.6, оп.3, д. 893, л. 609об.-610 восприемники: - сестра родная отца - девица Пирогова Фекла - брат отца Пирогов Яков
Рождение ребёнка
13.07.1848
Сын: Пирогов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Пирогова Анастасия Вуколовна (Викуловна)
ГАСО, ф.6, оп.3, д. 939, л. 402об.-403 восприемники: - Окулов Андрей - Казанцова (Пирогова) Фотина Стефановна, жена Казанцова Василия Максимовича
Смерть
Неизвестно