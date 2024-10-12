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Пирогов Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1823

Отец: Пирогов Степан Ксенофонтович

Мать: Пирогова Матрона Фаддеевна

ГАСО, ф.6, оп.3, д.773, л. 386об. восприемники: - Пирогов Никита - женка Ереминых Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Анастасия Вуколовна (Викуловна)

Рождение ребёнка
15.01.1843

Дочь: Пирогова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Пирогова Анастасия Вуколовна (Викуловна)

ГАСО, ф.6, оп.3, д. 893, л. 609об.-610 восприемники: - сестра родная отца - девица Пирогова Фекла - брат отца Пирогов Яков
Рождение ребёнка
13.07.1848

Сын: Пирогов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Пирогова Анастасия Вуколовна (Викуловна)

ГАСО, ф.6, оп.3, д. 939, л. 402об.-403 восприемники: - Окулов Андрей - Казанцова (Пирогова) Фотина Стефановна, жена Казанцова Василия Максимовича
Смерть
Неизвестно

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