Пранюшкина (Пранюшкина) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пранюшкина (Пранюшкина) Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Пронюшкин Афанасий

Отец ребёнка: Пронюшкин Дмитрий

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Пронюшкин Андрей

Отец ребёнка: Пронюшкин Дмитрий

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронюшкин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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