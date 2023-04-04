Пранюшкина (Пранюшкина) Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Гаврила
Рождение ребёнка
1861
Сын: Пронюшкин Афанасий
Отец ребёнка: Пронюшкин Дмитрий
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Пронюшкин Андрей
Отец ребёнка: Пронюшкин Дмитрий
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронюшкин Дмитрий
Смерть
Неизвестно