Гомзар (Гомзар) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1970
Дата смерти08.01.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.01.1993