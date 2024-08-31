Гомзар (Гомзар) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомзар (Гомзар) Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1970

Дата смерти

08.01.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.1993

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