Чепурина Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1980
Отец: Чепурин Александр
Рождение ребёнка
02.03.2002
Дочь: Спиркина Алина Александровна
Отец ребёнка: Спиркин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спиркин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно