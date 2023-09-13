Чепурина Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепурина Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ос
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1980

Отец: Чепурин Александр

Мать: Чепурина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.2002

Дочь: Спиркина Алина Александровна

Отец ребёнка: Спиркин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
18.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиркин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиркин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиркин Александр Михайлович

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