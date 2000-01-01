Головатый Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головатый Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1955

Отец: Головатый Александр Иванович

Мать: Головатая Нина Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1983

Дочь: Артюх Анна Николаевна

Мать ребёнка: Копелиович Мария Августовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головатый Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Копелиович Мария Августовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головатый Александр Николаевич

Мать ребёнка: Копелиович Мария Августовна

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