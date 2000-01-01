Головатый Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1955
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1955
Рождение ребёнка
01.10.1983
Дочь: Артюх Анна Николаевна
Мать ребёнка: Копелиович Мария Августовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головатый Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Копелиович Мария Августовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головатый Александр Николаевич
Мать ребёнка: Копелиович Мария Августовна