Юсупов Герц — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮсупов Герц

Юсупов Герц

avatar

Место рождения

Азербайджан, Куба

Дата рождения

10.01.1913

Дата смерти

29.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1913

Отец: Юсупов Исхак

Мать: Юсупова Марям

Кубинский район, Красная Слобода, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
11.04.1949

Дочь: Шафиева (Юсупова) Гульчахра

Мать ребёнка: Юсупова (Абдуллина) Анна

Рождение ребёнка
03.09.1953

Дочь: Юсупова (Юсупова) Неля

Мать ребёнка: Юсупова (Абдуллина) Анна

Рождение ребёнка
25.01.1959

Сын: Юсупов Фарид

Мать ребёнка: Юсупова (Абдуллина) Анна

Смерть
29.12.1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.