Юсупов Герц
Место рожденияАзербайджан, Куба
Дата рождения10.01.1913
Дата смерти29.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1913
Отец: Юсупов Исхак
Мать: Юсупова Марям
Кубинский район, Красная Слобода, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
11.04.1949
Дочь: Шафиева (Юсупова) Гульчахра
Мать ребёнка: Юсупова (Абдуллина) Анна
Рождение ребёнка
03.09.1953
Дочь: Юсупова (Юсупова) Неля
Мать ребёнка: Юсупова (Абдуллина) Анна
Рождение ребёнка
25.01.1959
Сын: Юсупов Фарид
Мать ребёнка: Юсупова (Абдуллина) Анна
Смерть
29.12.1982