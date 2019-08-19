Окатьева (Феденкова) Зоя Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окатьева (Феденкова) Зоя Савельевна

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Место рождения

Белово, Беловский, Кемеровская область

Дата рождения

16.03.1938

Дата смерти

19.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1938

Отец: Феденков Савелий Васильевич

Мать: Феденкова Мария Сергеевна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.01.1961

Дочь: Окатьева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Окатьев Алексей Фёдорович

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1969

Дочь: Быбочкина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Окатьев Алексей Фёдорович

Белово, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окатьев Алексей Фёдорович

Смерть
19.08.2019
Белово, Беловский, Кемеровская область
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