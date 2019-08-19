Окатьева (Феденкова) Зоя Савельевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1938
Дата смерти19.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1938
Рождение ребёнка
06.01.1961
Дочь: Окатьева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Окатьев Алексей Фёдорович
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1969
Дочь: Быбочкина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Окатьев Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2019