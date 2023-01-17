Фахрутдинова (Воробьева) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинова (Воробьева) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1953 г.р.
1953 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахрутдинов Фасах (Василий) Салахутдинович

Чумжино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахрутдинов Фасах (Василий) Салахутдинович

Чумжино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахрутдинов Фасах (Василий) Салахутдинович

Чумжино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахрутдинов Фасах (Василий) Салахутдинович

Чумжино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Фахрутдинов Владимир Фасахович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Фасах (Василий) Салахутдинович

Чумжино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Фахрутдинов Виктор Фасахович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Фасах (Василий) Салахутдинович

Чумжино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Чумжино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1983
Чумжино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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