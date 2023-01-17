Фахрутдинова (Воробьева) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Сын: Фахрутдинов Владимир Фасахович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Фасах (Василий) Салахутдинович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Фахрутдинов Виктор Фасахович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Фасах (Василий) Салахутдинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1983