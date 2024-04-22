(Баранова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Баранова) Анастасия Степановна

(Баранова) Анастасия Степановна

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

10.12.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1906 ст.

Отец: Баранов Степан Петрович

Мать: Баранова Мария Ивановна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №19 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Стефан Петров Баранов и жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания
Крещение
12.12.1906 ст.
Трехсвятительская церковь, Полуэктово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: крестьянин деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, Трофим Васильев и той же деревни крестьянина Василия Васильева жена Александра Андреева Таинство крещения совершал приходский... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close