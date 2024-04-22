(Баранова) Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения10.12.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
10.12.1906 ст.
Отец: Баранов Степан Петрович
Мать: Баранова Мария Ивановна
Запись №19 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Стефан Петров Баранов и жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания
Крещение
12.12.1906 ст.
Трехсвятительская церковь, Полуэктово, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: крестьянин деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, Трофим Васильев и той же деревни крестьянина Василия Васильева жена Александра Андреева Таинство крещения совершал приходский... Показать все
Смерть
Неизвестно