Султанбей ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
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Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Султаебей (Дордий) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Султаебей (Дордий) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Султаебей (Дордий) ?
Рождение ребёнка
18.07.1883
Сын: Султанбей Александр
Мать ребёнка: Султаебей (Дордий) ?