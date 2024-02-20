Султанбей ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбей ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

1883 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Султаебей (Дордий) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Султаебей (Дордий) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султаебей (Дордий) ?

Рождение ребёнка
18.07.1883

Сын: Султанбей Александр

Мать ребёнка: Султаебей (Дордий) ?

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