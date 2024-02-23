Коваленко Алеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Алеся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Павел Николаевич

Рождение ребёнка
20.07.2012

Дочь: Коваленко Ксения Павловна

Отец ребёнка: Коваленко Павел Николаевич

Рождение ребёнка
08.05.2015

Сын: Коваленко Богдан Павлович

Отец ребёнка: Коваленко Павел Николаевич

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