Коваленко Алеся
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.2012
Дочь: Коваленко Ксения Павловна
Отец ребёнка: Коваленко Павел Николаевич
Рождение ребёнка
08.05.2015
Сын: Коваленко Богдан Павлович
Отец ребёнка: Коваленко Павел Николаевич