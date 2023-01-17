Левин Михаил Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Богданова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Левина Евгения
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Салькова Антонина Михаайловна
Мать ребёнка: Левина Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебникова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Левина Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Евгения
Смерть
1930