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Левин Михаил Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Богданова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Левина Евгения

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Салькова Антонина Михаайловна

Мать ребёнка: Левина Евгения

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебникова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Левина Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Евгения

Смерть
1930
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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