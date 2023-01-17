Федяева (Дегтярева) Марина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедяева (Дегтярева) Марина Вячеславовна

Федяева (Дегтярева) Марина Вячеславовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1966

Отец: Дегтярев Вячеслав Васильевич

Мать: Дегтярева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ядыкин Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
26.07.1988

Сын: Федяев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close