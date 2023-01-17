Федяева (Дегтярева) Марина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1966
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1966
Рождение ребёнка
06.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ядыкин Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
26.07.1988
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область