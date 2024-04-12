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Ардуванов Гильван

Место рождения

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Амирханов Ардуван

Мать: Гафия

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Гильванов Миннибулат

Мать ребёнка: Сабирова Барчил

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гильванов Сабит

Мать ребёнка: Мухаметдинова Фархикашап

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Гильванова Фатима

Мать ребёнка: Мухаметдинова Фархикашап

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметдинова Фархикашап

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабирова Барчил

Смерть
Неизвестно
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