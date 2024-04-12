Ардуванов Гильван
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: Амирханов Ардуван
Мать: Гафия
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Гильванов Миннибулат
Мать ребёнка: Сабирова Барчил
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гильванов Сабит
Мать ребёнка: Мухаметдинова Фархикашап
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Гильванова Фатима
Мать ребёнка: Мухаметдинова Фархикашап
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухаметдинова Фархикашап
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сабирова Барчил
Смерть
Неизвестно