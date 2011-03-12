Зозуля (Токарь) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зозуля (Токарь) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1923

Дата смерти

12.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1923

Отец: Токарь Василий Павлович

Мать: Токарь Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
15.03.1953

Дочь: Мунтян Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Зозуля Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зозуля Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Зозуля Дмитрий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зозуля Дмитрий Игнатьевич

Смерть
12.03.2011
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