Зозуля (Токарь) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1923
Дата смерти12.03.2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1923
Отец: Токарь Василий Павлович
Мать: Токарь Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
15.03.1953
Дочь: Мунтян Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Зозуля Дмитрий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зозуля Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Зозуля Дмитрий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.2011