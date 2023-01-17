Чеченков Прокопий (Прокоп) Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: Чеченков Прокопий (Прокоп) Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Маркова Анастасия Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1908
Дочь: Зоя Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана