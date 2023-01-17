Чеченков Прокопий (Прокоп) Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеченков Прокопий (Прокоп) Прокофьевич

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1868

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: Чеченков Прокопий (Прокоп) Васильевич

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Маркова Анастасия Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1908

Дочь: Зоя Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

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