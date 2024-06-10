Батраков Михаил Петрович Вычислено 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батраков Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

Вычислено 1846

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1753 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: Батраков Пётр Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батракова Фёкла

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: (Батракова) Матрёна (Матрона) Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
01.02.1834 ст.
Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край
РС 8 за 1834, 56 лет АП ГАПК Ф 111 оп 1 Д 1712 №268 лист 67об-68 (Стр 68 скана)
Смерть
Вычислено 1846

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