Батраков Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1777
Дата смертиВычислено 1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1777
Отец: Батраков Пётр Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батракова Фёкла
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: (Батракова) Матрёна (Матрона) Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
01.02.1834 ст.
Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край
РС 8 за 1834, 56 лет АП ГАПК Ф 111 оп 1 Д 1712 №268 лист 67об-68 (Стр 68 скана)
Смерть
Вычислено 1846