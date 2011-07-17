Хрипунов Валерий Николаевич
Место рожденияд.Александровка, Кармаскалинский р-он
Дата рождения01.04.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Александровка, Кармаскалинский р-он
Рождение ребёнка
17.04.1973
Дочь: Долгачёва Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Хрипунова Людмила Васильевна
Салават
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно