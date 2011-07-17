Хрипунов Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрипунов Валерий Николаевич

Хрипунов Валерий Николаевич

avatar

Место рождения

д.Александровка, Кармаскалинский р-он

Дата рождения

01.04.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Александровка, Кармаскалинский р-он
Рождение ребёнка
17.04.1973

Дочь: Долгачёва Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Хрипунова Людмила Васильевна

Салават
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрипунова Людмила Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close