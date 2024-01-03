Корниенко Надежда Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1880
Дочь: (Корниенко) Меланья Федорова
Отец ребёнка: Корниенко Федор Петров
Рождение ребёнка
27.05.1884
Дочь: (Корниенко) Феодосия Федорова
Отец ребёнка: Корниенко Федор Петров
Рождение ребёнка
16.02.1900
Отец ребёнка: Корниенко Федор Петров
Смерть
Неизвестно