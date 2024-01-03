Корниенко Надежда Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Надежда Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Федор Петров

Рождение ребёнка
31.12.1880

Дочь: (Корниенко) Меланья Федорова

Отец ребёнка: Корниенко Федор Петров

Рождение ребёнка
27.05.1884

Дочь: (Корниенко) Феодосия Федорова

Отец ребёнка: Корниенко Федор Петров

Рождение ребёнка
16.02.1900

Сын: Корниенко Иван Федоров

Отец ребёнка: Корниенко Федор Петров

Смерть
Неизвестно

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