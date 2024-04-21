Иванова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Житихина (Иванова) Анна
Отец ребёнка: Иванов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Семен
Отец ребёнка: Иванов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Дмитрий
Отец ребёнка: Иванов Пётр
Рождение ребёнка
1877
Сын: Иванов Павел
Отец ребёнка: Иванов Пётр