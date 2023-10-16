Ревва (Боярсков) Владимир Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревва (Боярсков) Владимир Юрьевич

Место рождения

Красноярский кр. п. Диксон

Дата рождения

30.04.1980

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1980

Отец: Боярсков Юрий Викторович

Мать: Ревва (боярскова) Ирина Николаевна

Красноярский кр. п. Диксон
Рождение ребёнка
06.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ревва Оксана

Рождение ребёнка
04.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ревва Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревва Оксана

Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
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