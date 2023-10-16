Ревва (Боярсков) Владимир Юрьевич
Место рожденияКрасноярский кр. п. Диксон
Дата рождения30.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1980
Красноярский кр. п. Диксон
Рождение ребёнка
06.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ревва Оксана
Рождение ребёнка
04.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ревва Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревва Оксана
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)