Сонин Гаврила Петрович
Место рождения
Дата рождения11.06.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1853 ст.
Отец: Сонин Пётр Ефремович
Мать: Сонина Анна Андреевна
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 4 года и 8 мес. и сама дата. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л134_РС-1858г. с.Гр... Показать все
Смерть
Неизвестно