Константинов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Владимир

Константинов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1917

Дочь: Красавина Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Константинова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Константинова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Людмила

Мать ребёнка: Константинова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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