Константинов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1917
Дочь: Красавина Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Константинова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Константинова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Людмила
Мать ребёнка: Константинова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Константинова Анастасия
Смерть
Неизвестно